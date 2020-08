Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Diebstahl und Sachbeschädigung auf dem Grundstück eines Schöpfwerkes und Sachbeschädigung bei einer Grundschule - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

In der Zeit vom 19. - 26.08.2020 verschafften sich unbekannte Täter auf bisher nicht bekannte Weise den Zutritt zum umzäunten Grundstück eines Schöpfwerkes am Hooksweg. Von diesem Grundstück wurden mehrere Schachtdeckel verschiedener Größen entwendet, weiterhin ein zur Aufnahme einer Bedienelektronik dienender Schalterkasten beschädigt. Außerdem erhielt die Polizei am 26.08.2020 Kenntnis, dass es zum wiederholten Male zu Sachbeschädigungen auf dem Grundstück der Grundschule im Harlinger Weg gekommen sein soll. Im angezeigten Fall sei dieses Mal ein Teil der Gehwegbeleuchtung auf unbekannte Weise beschädigt worden. In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04461/9211-0 zu melden.

