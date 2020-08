Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbrecher auf frischer Tat ertappt, er konnte flüchten - Polizei sucht eine Person mit einem rötlichen Drei-Tage-Bart und weitere Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag, 26.08.2020, wurde ein Einbrecher in der Jahnstraße von dem Bewohner eines Einfamilienhauses überrascht. Als dieser den in seinem Arbeitszimmer stehenden Mann angesprochen hatte, flüchtete dieser durch die geöffnete Terrassentür mit der entwendeten Geldbörse und dem entwendeten Tabak. Weitere Zeugen sahen gegen 09:15 Uhr ebenfalls den Täter vom Grundstück weglaufen. Der schlanke Täter wird mit einer Körpergröße von 175 cm bis 180 cm beschrieben, er soll einen rötlichen Drei-Tage-Bart und eine auffällig spitze Nase haben, außerdem zur Tatzeit mit einer schwarzen Steppjacke mit Kapuze und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Die Geldbörse wurde ohne das Bargeld im Nahbereich des Tatortes zurückgelassen aufgefunden. Die Polizei sucht den Täter, sowie weitere Zeugen, die den beschriebenen Mann ebenfalls gesehen haben bzw. anderweitig ergänzende Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 in Verbindung zu setzen. (982193)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell