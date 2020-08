Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne erforderliche Pflichtversicherung, keine Betriebserlaubnis und keine Kennzeichnung - Polizei untersagt Weiterfahrt und leitet Verfahren ein

Varel (ots)

Am Mittwochvormittag, 26.08.2020, hielt eine Funkstreifenwagenbesatzung gegen 11:35 Uhr in der Lange Straße einen 17-Jähriger auf einem E-Scooter an. Im Rahmen der Kontrolle konnte er den Beamten keine Betriebserlaubnis und keinen Nachweis über eine Haftpflichtversicherung vorweisen. Außerdem war das Fahrzeug auch nicht mit einer entsprechenden Kennzeichnung für eine Versicherung versehen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten gegen den 17-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

