Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zeugenaufruf zum tödlichen Verkehrsunfall vom 25.07.2020 in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Delmenhorst sucht im Rahmen der weiteren Ermittlungen nach Zeugen, die Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (841114).

Pressemitteilung vom 25.07.2020, 01:23 Uhr: "Der 3-jährige Junge ist in einem Krankenhaus leider seinen Verletzungen erlegen." Pressemitteilung vom 25.07.2020, 19:23 Uhr: "Delmenhorst, Bremer Straße Samstag, 25.07.2020, 15:55 Uhr Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 22-jährige Delmenhorsterin mit einem PKW die Bremer Straße stadtauswärts. Plötzlich und für sie unerwartet traten zwei Kinder (Junge, 3 Jahre alt, Mädchen, 9 Jahre alt) von rechts kommend auf die Fahrbahn. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung kam es zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und den beiden Kindern. Beide Kinder wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, welcher die Kinder vor Ort versorgte. Zur Betreuung der Angehörigen an der Unfallstelle wurden Notfallseelsorger verständigt. Zur Klärung der Unfallursache wurde die Unfallstelle vermessen, der PKW wurde zur Untersuchung sichergestellt. Während der Unfallaufnahme war die Bremer Straße bis ca. 18:00 Uhr gesperrt. Der Sachschaden am PKW beträgt ca. 500,- Euro."

