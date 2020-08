Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Hurra, die Schule geht los! Aktion gelbe Füße - doch was bedeuten die kleinen Helfer für die 'Kleinen' unter uns? Polizei klärt auf (2 Fotos)

Varel (ots)

Hurra, die Schule geht endlich los und so sind ab sofort nicht nur mehr Autos, sondern auch mehr Fahrräder und vor allem viele kleine Füße unterwegs: Unsere Schul- und damit auch Verkehrsanfänger nehmen ab sofort auch am Straßenverkehr teil. Auf die Pressemitteilung vom 26.08.2020 wird hingewiesen, s. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68442/4689876. Damit der Schulweg ein sicherer werden kann, klärt die Polizei über die Aktion "Gelbe Füße" auf: "Vor dem Schulanfang bringen wir wie in den Vorjahren an geeigneten Örtlichkeiten im Verlauf des Schulweges gelbe Farbmarkierungen in Form von kleinen gelben Füßen auf die Wege auf" erklärt Eugen Schnettler, Präventionsbeauftragter des Polizeikommissariats. "Vor der Einschulung werden zusätzlich Verkehrsbanner der Verkehrswacht Varel-Friesische Wehde in Zusammenarbeit mit dem Stadtbetrieb Varel und den Bauhöfen der Gemeinden mit der Ausschrift "Achten Sie auf Kinder" aufgestellt, die insbesondere Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer auf den Schuljahresbeginn hinweisen." (FOTO) Die Polizei Varel weist darauf hin, dass insbesondere in den ersten Wochen verstärkt vor den Grundschulen kontrolliert wird, um den Kindern und den Eltern eine gewisse Sicherheit zu bieten. Für den sicheren Schulweg gibt die Polizei einige Hinweise: Fahren Sie vorrausschauend und seien Sie stets bremsbereit und üben Sie rechtszeitig mit den Kindern die Risiken und Gefahren auf dem Schulweg zu erkennen und zu vermeiden. Nehmen Sie sich die kleinen gelben Füße zur Hilfe (s. FOTO). Wenn Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen, vergewissern Sie sich, dass es richtig angeschnallt ist. Lassen Sie ihr Kind immer zur Gehwegseite aussteigen und achten Sie auf Radfahrer sowie bestehende Halt- und Parkverbote vor der Schule. Die Polizei wünscht den Kindern einen tollen Schulstart und bedankt sich bei den 'Großen' für die Rücksichtnahme und Achtsamkeit im Straßenverkehr!

