Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Die Polizeistation Schortens erhält eine neue Nummer - am Standort hat sich nichts geändert!

Schortens (ots)

Die Polizeistation Schortens ist ab Dienstag, 01. September unter einer neuen Rufnummer zu erreichen. Bei der Durchwahl zur alten Rufnummer (04461/91879-0) läuft eine Bandansage, so dass die Bürgerinnen und Bürger, die ihr Anliegen mit der Polizei besprechen wollen, über die neue telefonische Erreichbarkeit informiert werden; am Standort in der Oldenburger Straße 27, 26419 Schortens hat sich nichts geändert. Die ab Dienstag gültige und damit neue Rufnummer ist 04461/984930 Die Polizeistation Schortens ist grundsätzlich von Montag - Freitag in der Zeit von 07:00 - 20:00 Uhr, sowie am Samstag von 08:00 Uhr - 13:00 h besetzt. Sollte auf der Dienststelle telefonisch keiner erreichbar sein, erfolgt eine Weiterleitung an das Polizeikommissariat Jever, das einen Rund-um-die-Uhr-Dienst hat und damit an jedem Tag in der Woche zu jeder Tages- und Nachtzeit geöffnet ist! www.polizei-wilhelmshaven.de

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

