Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0183 --Gruppe schlägt Mann zusammen - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Gröpelingen, Rostocker Straße Zeit: 19.03.2020, ca. 22:40 Uhr

Mehrere unbekannte Täter verprügelten Donnerstagnacht einen 27-jährigen Mann in der Rostocker Straße und raubten ihn aus. Er wurde bei diesem Angriff schwer verletzt.

Gegen 22:40 Uhr beobachteten Zeugen in der Rostocker Straße, wie der 27-Jährige von einer Gruppe Männer angegriffen wurde und riefen die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen kurze Zeit später ein, leisteten erste Hilfe bei dem Mann und alarmierten einen Rettungswagen. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen stellten die Einsatzkräfte in der näheren Umgebung sechs Männer im Alter von 17 bis 23 Jahren. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei weitere Zeugen, die möglicherweise den Angriff in der Rostocker Straße, oder in der Nähe etwas Ungewöhnliches beobachtet haben.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell