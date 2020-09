Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Rudersberg-Steinenberg - Anhänger löst sich von Auto

Am Samstag gegen 09:45 Uhr fuhr eine 48-Jährige mit ihrem PKW VW mit Anhänger in der Römerstraße. An der Kreuzung zur Kanalstraße löste sich der Anhänger aus unbekannter Ursache vom PKW und stieß gegen die Türe eines Lebensmittelgeschäfts in der Kanalstraße. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro.

Fellbach - Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 12:30 Uhr befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Oldtimer Daimler Benz Cabrio die Esslinger Straße und wollte an der Kreuzung zur Kienbachstraße nach links abbiegen. Er musste dazu anhalten und ein 48-Jähriger, der hinter ihm mit seinem Daimler Benz Vito fuhr, fuhr aus Unachtsamkeit auf den Oldtimer auf. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 17.000 Euro.

Gem. Kirchberg/Murr - Motorradfahrerin und Sozia bei Unfall verletzt

Eine 48-Jährige fuhr am Samstag gegen 13:30 Uhr mit ihrem Motorrad auf der Kreisstraße 1835 von Affalterbach in Richtung Kirchberg/Murr. In einer langgezogenen Kurve geriet sie infolge nicht angepasster Geschwindigkeit zu stark in Schräglage und stürzte. Sie kam von der Fahrbahn ab und blieb schwer verletzt liegen. Ihre 15-jährige Sozia erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 2.500 Euro.

