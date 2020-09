Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Einbruch, Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Aalen: Rettungswagen kollidiert mit geparktem Pkw

Der 25-jährige Lenker eines Rettungswagens, der am Montagmorgen gegen 2.35 Uhr die Wellandstraße in Richtung Oberrombach befuhr, streifte aus Unachtsamkeit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 16.000 Euro beziffert.

Essingen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte ein 27-jähriger Fahrzeuglenker, als er mit seinem Alfa Romeo am Sonntagmittag, als er gegen 12.10 Uhr auf der B 29 auf Höhe Essingen auf einen verkehrsbedingt an einer Ampel haltenden Pkw eines 53-jährigen Audi-Lenkers auffuhr. Die 53-jährige Beifahrerin in dem Audi wurde dabei leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 23.000 Euro.

Neresheim-Schweindorf: Einbruch in Gebäude

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag drangen Unbekannte über ein gekipptes Fenster in ein Gebäude im Hohlensteiner Weg ein und durchsuchte die Räumlichkeiten. Sie entwendeten sie aus einem angrenzenden Schuppen eine Fuchsschwanzsäge der Marke Bosch. Der Gesamtschaden wird auf ca. 350 Euro beziffert. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Sachbeschädigungen

Neresheim: In der Spitalgasse wurde zwischen Freitagabend 22 Uhr und Samstagvormittag 9 Uhr ein geparkter Pkw im Bereich der linken Fahrzeugseite zerkratzt und ein Schaden von ca. 400 Euro verursacht. Aalen: Auf dem Gelände einer Autovermietung in der Bahnhofstraße wurde zwischen Samstag, 23 Uhr und Sonntag, 12.40 Uhr an einem geparkten Pkw die Frontscheibe zerstört und gegen die hintere rechte Türe getreten. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Unterschneidheim: Wildunfall mit gestürztem Krad-Lenker

Auf der K 3203 kollidierte am Sonntagabend ein in Fahrtrichtung Lippach fahrender 55-jähriger Krad-Lenker gegen 19.35 Uhr mit einem die Fahrbahn querenden Reh. Der Krad-Lenker stürzte und kam im rechten Straßengraben zum Liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Rainau: Auffahrunfall

Ein Pkw-Lenker, der am Sonntag gegen 15.40 Uhr von der B 290 die Abfahrt Richtung Schwabsberg befuhr, musste an der dortigen Einmündung verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 58-jähriger Mercedes-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurden zwei Personen in dem haltenden Pkw leicht verletzt. Eine der beiden Personen wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Ellwangen: Laternenmast gestreift

In der St.-Martinus-Straße streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am frühen Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr einen Laternenmast und beschädigte diesen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Ein 38 Jahre alter Ford-Fahrer fuhr am Sonntag gegen 10.20 Uhr von einem Grundstück kommend in die Buchstraße ein. Dabei übersah er, dass eine 62-jährige Skoda-Fahrerin bremsen musste und fuhr auf. Es entstand Sachschaden von rund 5000 Euro.

Heubach: Unfallflucht

Am Sonntag wurde gegen 2.30 Uhr ein Fiat Panda in der Adlerstraße beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ rund 1600 Euro Schaden. Es liegen Hinweise auf den Verursacher vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

