POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sexuelle Belästigung, Verkehrsunfälle, Unfallfluchten, Diebstahl aus Pkw

Aspach: Zusammenstoß mit Oldtimer

Ein Sachschaden von etwa 13 000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 19:00 Uhr auf der Straße Im Fautenau in Aspach. Ein 40-jähriger Audi-Fahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden 67-jährigen Oldtimer-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden in der Folge abgeschleppt.

Backnang: 91-Jähriger leicht verletzt

Ein 65-jähriger Fußgänger war am Samstagmorgen gegen 11:30 Uhr auf einem Feldweg zwischen Oppenweiler und Backnang unterwegs. Dabei stieß er mit einem 91-jährigen Fahrradfahrer zusammen, wodurch beide zu Boden stürzten. Sowohl der 65-Jährige als auch der 91-Jährige wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Backnang-Maubach: Radfahrer gestürzt

Am Samstagabend gegen 17:30 Uhr stürzte ein 40-jähriger Radfahrer auf der Kitzbüheler Straße alleinbeteiligt. Dabei zog sich der 40-Jährige Verletzungen zu, deren genaues Ausmaß noch nicht bekannt ist. Zur ärztlichen Untersuchung wurde er in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht.

Weissach im Tal-Unterweissach: Verkehrsinsel angefahren

Ein 18-jähriger Motorradfahrer war am frühen Samstagmorgen gegen 01:45 Uhr mit seiner 18-jährigen Sozia auf der Lommatzscher Straße aus Backnang kommend unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der 18-Jährige die Kontrolle über sein Motorrad und fuhr gegen eine dortige Verkehrsinsel. Es kam zum Sturz, wobei die 18-jährige Sozia schwer verletzt wurde. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 18-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand, weshalb er nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen muss.

Fellbach: Unfallflucht

Einen Sachschaden von 2000 Euro verursachte ein Verkehrsteilnehmer zwischen Samstagabend 18:00 Uhr und Sonntagabend 20:00 Uhr in der Scheffelstraße an einem geparkten Mercedes. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet deshalb unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Alfdorf-Heinlesmühle: Pkw contra Lkw

Ein 83-jähriger Renault-Fahrer wollte am Sonntagabend gegen 17:30 Uhr von der Heinlesmühle in die Gschwender Straße einbiegen. Dabei übersah er einen 54-jährigen Lkw-Fahrer und es kam zum Unfall. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Weinstadt: Auto aufgebrochen

Im kurzen Zeitraum zwischen 14 Uhr und 15 Uhr schlugen bisher unbekannte Diebe die Beifahrerscheibe eines Pkw ein, der am Waldparkplatz Oberer Rain geparkt war. Aus dem Auto entwendeten die Täter eine schwarze Lederhandtasche samt Geldbeutel. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen-Bittenfeld: Radfahrer weicht Katze aus und verletzt sich schwer

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Sonntag, kurz vor 12 Uhr die Burgunderstraße entlang, als plötzlich eine Katze die Straße querte. Der Radler wich dem Samtpfötchen aus, verlor hierbei die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Er erlitt beim Unfall schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik eingeliefert. An seinem Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Der Stubentiger setzte seinen Weg unverletzt fort.

Schwaikheim: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag, 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Seitenstraße geparkten Opel Astra und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Jugendliche sexuell belästigt

Das Polizeirevier Winnenden sucht Zeugen zu einem Vorfall am Samstagabend, gegen 22:15 Uhr am Bahnhof. Im Bereich der Aufzüge sprach ein bisher unbekannter Mann drei junge Frauen an und fasste anschließend einer 14-Jährigen und einer 16-Jährigen an die Brüste. Kurze Zeit später begegneten die drei Jugendlichen dem Mann im Bereich des Busbahnhofes nochmals, hierbei fasste er der 16-Jährigen erneut an die Brust. Anschließend ging der Mann, der mit einem weiteren Mann unterwegs war, davon. Der Täter wird als ca. 35 Jahre alt und etwa 174 cm groß beschrieben. Er hat eine Glatze, ein Tattoo auf der rechten Kopfseite, soll etwas dicker sein und zur Tatzeit eine weiße kurze Hose und ein schwarzes T-Shirt mit Aufdruck getragen haben. Sein Begleiter soll etwas größer als der Täter sein, einen Bart tragen und blonde Haare haben und wurde vom Täter mit "Max" angesprochen. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: 20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein Mercedes-Fahrer wollte am Sonntag gegen 13:30 Uhr von der Ringstraße nach links in die Leutenbacher Straße abbiegen und missachtete hierbei die Vorfahrt eines Opel-Fahrers, der von der Leutenbacher Straße nach links in Richtung Ringstraße abbiegen wollte. Beim anschließenden Zusammenstoß zwischen den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe mussten Feuerwehr und Bauhof zum Unfallort ausrücken. Die Straße war daher bis ca. 15:30 Uhr gesperrt.

