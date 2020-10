Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Sachbeschädigungen an Pkw von Samstag auf Sonntag

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag, den 24.10.2020 ca. 21:30 Uhr auf Sonntag, den 25.10.2020 ca. 07:00 Uhr werden durch unbekannte Täter zwei geparkte Pkw in der Altmühlstraße und der Nordendstraße in Worms beschädigt. An beiden Fahrzeugen wird ein Außenspiegel abgerissen oder abgetreten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich jeweils auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise auf den/ die unbekannten Täter unter der Telefonnummer 06241-8520 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-140

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell