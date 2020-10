Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in zwei Kellerabteile

Worms (ots)

In der Zeit von Freitag, den 23.10.2020, 18:00 Uhr bis Samstag, den 24.10.2020, 09:00 Uhr werden durch unbekannten Täter zwei Kellerabteile in der Petersstraße 47 in Worms aufgebrochen. Aus einem Kellerabteil werden Werkzeug und eine Geldkassette mit 200 EUR Bargeld entwendet. Da der Geschädigte des zweiten Kellerabteils nicht angetroffen werden konnte ist bisher nicht bekannt, ob und wenn ja was aus dem Abteil entwendet wurde. Sollten Zeugen Hinweise zu dem oder den Täter/n haben, dann setzten Sie sich mit der Polizei in Worms in Verbindung.

