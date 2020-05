Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Exhibitionist im Sommerhofenpark

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen eines Exhibitionisten im Sommerhofenpark in Sindelfingen und bittet um Hinweise. Der Unbekannte trat zunächst am 28.04.2020 gegen 20:30 Uhr gegenüber einer 18-Jährigen und 21-Jährigen auf. Die beiden Frauen joggten im Park im Bereich eines dortigen Biergartens, als der Täter sie zunächst anzüglich ansprach, sich in der Folge entblößte und auch nach der Tat noch den Kontakt zu den Frauen suchte. Er flüchtete erst, als sie ihn durch eine entsprechende Ansprache vertrieben. Am 15.05.2020 kam es dann gegen 21:00 Uhr im Bereich der Freilichtbühne zu einer weiteren Tat, als der Unbekannte sich gegenüber einer 16-Jährigen und ihrer Begleiterin entblößte. Da der Mann sich seltsam verhielt, wurde er durch die Beiden zunächst auf sein Verhalten angesprochen und in der Folge exhibitionierte sich der Unbekannte vor den Frauen.

Der bislang unbekannte Täter wird als circa 18 bis 22 Jahre alt beschrieben. Er soll circa 180 bis 185 Zentimeter groß und von schlanker bis dünner Statur sein. Weiter habe er ein markantes Gesicht und osteuropäisches Aussehen. Das Haupthaar wäre mittellang und hellblond, an den Seiten dunkelbraun bis schwarz gefärbt, gewesen. Bei den Taten soll der Mann dunkle oder schwarze Bekleidung getragen haben. Auffällig war bei beiden Taten eine schwarze Jogginghose. Bei einer der Taten habe er auch eine schwarze Wollmütze und einen flaumigen Oberlippenbart getragen.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Täter machen können, oder weitere Geschädigte, gegenüber denen der Unbekannte ebenfalls aufgetreten ist, sich unter Tel. 07031 13 00 zu melden.

