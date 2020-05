Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nach Sexualdelikt in der S-Bahn-Linie 4 in Marbach am Neckar: Polizei veröffentlicht Fotos des Tatverdächtigen

Ludwigsburg

Nach einer sexuellen Nötigung am Mittwoch, 13. Mai, zwischen 12:05 und 12:10 Uhr in der S 4 zwischen Marbach und Erdmannhausen, veröffentlicht die Polizei nunmehr Fotos der Überwachungskamera, die den bislang unbekannten Täter vor der Tatausführung zeigen. Wie wir berichteten, hatte sich eine 23-jährige Frau nach einem Halt in Marbach kurzzeitig allein im hinteren Abteil des Doppelwagons aufgehalten, als der Unbekannte ihr gegenüber Platz nahm und sie auf Englisch und in gebrochenem Deutsch ansprach. Als die 23-Jährige darauf nicht reagierte, lief der Täter zunächst weg, kam aber kurz darauf zurück und stürzte sich auf die Frau. Er hielt sie fest und berührte sie unsittlich. Kurz vor der Haltestelle Erdmannhausen ließ er von ihr ab und das Opfer konnte die Bahn verlassen. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr der Unbekannte bis nach Kirchberg/Murr und stieg dort aus. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann. Er ist 170 bis 180 cm groß und schlank, hat kurze, schwarze, krause Haare und eine Narbe auf der linken Wange. Zur Tatzeit war er bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einem pastellroten Kapuzenshirt, einer dunkelblauen, ausgewaschenen Jacke und einer khakifarbenen Hose. Hinweise zur Identität des unbekannten Täters nimmt die Kriminalpolizei Ludwigsburg oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

