Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei sucht mit Bildern nach Debitkarten-Betrügerin

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0604 Am 14. August 2019 wurde einer Dortmunderin in Dortmund-Hörde eine Geldbörse entwendet. Direkt im Anschluss wurde mit ihrer EC-Karte Bargeld an einem Geldautomaten der Sparkasse in Hörde abgehoben.

Auf den Fotos befindet sich die vermeintliche Täterin. Wer kennt sie oder kann etwas zu ihrem Aufenthaltsort sagen? Bitte melden Sie sich unter 0231-132-7441!

