Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - 25 Fahrzeuge kontrolliert (04/1006) 10.06.2020

Speyer (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde im Rahmen einer 1,5 stündigen Kontrollstelle in der Wormser Landstraße, in Speyer, 25 Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellten die Beamten 7 Verstöße wegen defekten Beleuchtungseinrichtungen fest, 2 Gurtverstöße, in je einem Fall wurde die Warnweste, der Verbandkasten und das Warndreieck nicht mitgeführt. Einmal war die fällige Hauptuntersuchung um mehr als 4 Monate überschritten. In zwei Fällen kam es zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Es wurden Mängelberichte ausgestellt, Verwarnungen getätigt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen erfasst.

