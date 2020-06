Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Kleinkraftradfahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs (28/0806)

Speyer (ots)

08.06.2020, 11:55 Uhr

Am Montagmorgen kontrollierte eine Polizeistreife in der Industriestraße einen 34jährigen Mann aus Schifferstadt, der auf einem Kleinkraftrad unterwegs war. An dem Kleinkraftrad war ein Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2014 angebracht, weswegen ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde. Zudem verfügte der 34jährige Fahrer nicht über eine erforderliche Fahrerlaubnis und hatte ein weiteres Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2018 dabei, an welchem Veränderungen vorgenommen wurden um den Anschein zu erwecken, dass es für das Versicherungsjahr 2019 ausgegeben ist. Auch diesbezüglich wurden polizeilichen Ermittlungen aufgenommen. Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Beide Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

