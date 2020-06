Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Waldsee) Gasaustritt

Am Dienstag, 09.06.2020, wurde gegen 11:15 Uhr bei Bauarbeiten in der Neuhofener Straße versehentlich eine Gasleitung beschädigt. In der Folge kam es zum Gasaustritt, der behoben werden konnte. Es kam zu keinem Personenschaden. Neben einer Polizeistreife war unter anderem auch die Feuerwehr und Mitarbeiter eines Gasunternehmens vor Ort im etwa einstündigen Einsatz.

