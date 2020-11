Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfallflucht

AlsheimAlsheim (ots)

Am Samstag, den 31.10.2020, erscheint der Geschädigte einer Verkehrsunfallflucht auf der Polizeiinspektion Worms und beanzeigt diese. Der Geschädigte parkte seinen PKW am 30.10.2020, in der Zeit zwischen 16:30 Uhr bis 19:45 Uhr, in der Elisabethenstraße in Alsheim. Als er zu seinem PKW zurückkehrt stellt er fest, dass der Außenspiegel an der Fahrerseite beschädigte wurde und sich lediglich aufgrund der Verkabelung noch am PKW befindet. Weiterhin ist ein leichter Streifschaden an der Fahrerseite erkennbar. Der Verursacher befährt vermutlich die Elisabethenstraße in Richtung Ludwigstraße und streift dabei den parkenden PKW des Geschädigten. Anschließend entfernt sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, sodass ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet wurde. Zeugen, welche den Verkehrsunfall mitbekommen haben und Angaben zum Verursacher tätigen können, mögen sich bitte mit der Polizei in Worms in Verbindung setzen.

