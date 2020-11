Polizeidirektion Worms

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Stadtverwaltung und Polizei kontrollieren weiter gemeinsamen

WormsWorms (ots)

An Wochenende hat der städtische Kontroll- und Vollzugsdienst wieder gemeinsam mit der Polizei Gaststätten- und Personenkontrollen durchgeführt. Hierbei lag das Hauptaugenmerk auf der Einhaltung der geltenden Corona-Bestimmungen. Am Freitag, Samstag und Sonntag, ab den frühen Nachmittagsstunden waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Stadt und Polizei in der Innenstadt bis jeweils 24 Uhr unterwegs, um die Anordnung der Maßnahmen zu überwachen. Insgesamt 46 Kontrollen bei Gewerbebetrieben ergab eine durchaus positive Bilanz. Die überwiegende Anzahl der Betriebe, wie Gaststätten, Frisörgeschäfte, Kneipen und Bars, erfüllten die Auflagen gemäß den geltenden Regeln. Dennoch konnten vereinzelt Verstöße, insbesondere hinsichtlich der geltenden Hygienebestimmungen festgestellt werden. Hier wurden Gästekontrolllisten und Reinigungslisten für den Toilettenbereich mangelhaft geführt, Mindestabstände nicht eingehalten und gegen die Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutz verstoßen. Eine Kneipe, die am Samstagabend aufgrund zahlreicher Verstöße gegen die Corona Bestimmungen durch Mitarbeiter der Stadt geschlossen und versiegelt wurde, hatte einen Tag später wieder eigenmächtig geöffnet. Ein Ermittlungsverfahren wegen Siegelbruch ist eingeleitet. Die Tragepflicht des Mund-Nasen-Schutz im innerstädtischen Bereich wurde vom Großteil der Menschen beachtet, dennoch sind an diesem Wochenende mehr als hundert Verstöße festgestellt worden.

