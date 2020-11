Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

WormsWorms (ots)

Am 01.11.2020, gegen 15:50 Uhr, kam es auf dem Tankstellengelände der Aral-Tankstelle in der Odenwaldstraße in Worms Pfeddersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte durch die Beamten festgestellt werden, dass die Verursacherin unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, sodass ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Das Ergebnis lag bei 1,3 Promille, sodass gegen die Verursacherin ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet und ihr Führerschein sichergestellt wurde. Nach anschließender Blutprobenentnahme konnte die Verursacherin die Dienstelle verlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms



Telefon: 06241 852-0

www.polizei.rlp.de/pd.worms



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell