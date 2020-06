Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großheide - Radfahrerin verletzt; Marienhafe - Unfallflucht

Altkreis Norden (ots)

Verkehrsgeschehen

Großheide - Radfahrerin verletzt

Am Donnerstagmorgen kam es in Großheide auf der Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 74 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 9.10 Uhr in Richtung Ostermoordorf, als er offenbar eine am rechten Fahrbahnrand fahrende Frau auf einem Fahrrad übersah. Er fuhr auf die 61 Jahre alte Radfahrerin auf. Sie stürzte und wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im dreistelligen Bereich.

Marienhafe - Unfallflucht

Ein schwarzer Audi A3 wurde am Mittwoch in Marienhafe auf einem Parkplatz beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Ein- oder Aussteigen gegen den geparkten Wagen. Er fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Vorfall ereignete sich um kurz nach 8 Uhr in der Rosenstraße. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell