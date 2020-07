Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Geldern (ots)

In der Nacht vom 5. Juni auf den 6. Juni 2020 verschafften sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige durch Aufziehen der Eingangstür Zutritt zur Radstation am Brühlsche[n] Weg in Geldern. Sie entwendeten dort ein Mountainbike und einen Fahrradcomputer. Das Fahrrad wurde ausgeschlachtet; der Rahmen wurde in Geldern wieder aufgefunden. Bei dem Diebstahl wurden sie von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Bilder der beiden Männer sind unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/geldern-diebstahl

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu den beiden abgebildeten Männern machen? Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

