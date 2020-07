Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Nachtrag zur Meldung vom 30.06.2020, 09:28 Uhr, Unbekannter Toter nach Suizid in Waldstück

Rees (ots)

Der unbekannte Tote, der am Samstag (27. Juni 2020) in einem Waldstück an der Straße Reeserward gefunden wurde, konnte inzwischen identifiziert werden. Es handelt sich um einen 51-Jährigen aus Steinfurt. Die Polizei geht nach wie vor von einem Suizid aus. (cs)

