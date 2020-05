Polizeidirektion Hannover

POL-H: Fahndungsaufruf zum Tötungsdelikt in Hannover-Kirchrode: Wer kann Hinweise auf gesuchte Gegenstände geben?

Hannover (ots)

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Hannover und Polizeidirektion Hannover zu dem Tötungsdelikt im hannoverschen Stadtteil Kirchrode, bei dem das 28-jährige Opfer am 15.04.2020 auf dem Gelände eines Friedhofs an der Straße Kleiner Hillen gefunden worden war, laufen auch nach der Festnahme von zwei Tatverdächtigen weiter auf Hochtouren. Jetzt wendet sich die Mordkommission (MoKo) Zündschur erneut an die Öffentlichkeit und erhofft sich Hinweise auf einen Koffer. Möglicherweise steht er im Zusammenhang mit der Tat und befindet sich in Hamburg.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Leichnam von Kadir A. am Mittwoch, 15.04.2020, auf dem Jakobifriedhof gefunden worden. Intensive Ermittlungen hatte die MoKo auf die Spur eines Mannes (23) und einer Frau (25) aus Hannover gebracht, die unter dringendem Tatverdacht stehen. (Wir haben mehrfach berichtet.)

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen, dauern an. Dabei wenden sich die Ermittler jetzt erneut an die Öffentlichkeit. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, dass die beiden Tatverdächtigen am Samstag, 18.04.2020, gegen 20:00 Uhr mit einem Koffer, aus Hannover kommend, in Hamburg am Hauptbahnhof angekommen sind. Der Koffer könnte im Zusammenhang mit der Tat stehen. Es handelt sich um einen dunkelblauen Samsonite Koffer. Die Ermittler vermuten, dass sich darin ein schwarzer Bügelkopfhörer der Marke JBL, ein japanisches Tanto Schwert, ein Handy der Marke Huawei, ein Turnbeutel mit Fahrradmotiv und ein Turnschuh der Marke Fila (weiß/blau/rot) befinden.

Später kehrten die Beschuldigten ohne den Koffer nach Hannover zurück. Mutmaßlich wurde er im Hamburger Stadtgebiet abgestellt - möglichweise als Sperrgut. Die Kripo Hannover fragt: Wer kann Hinweise zu dem Koffer und den gesuchten Gegenständen geben?

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /ahm, has

Unsere Ursprungsmeldungen finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4591270 (07.05.2020) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4572122 (15.04.2020) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4573991 (17.04.2020) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4580384 (24.04.2020)

Rückfragen bitte an:

Erste Staatsanwältin Kathrin Söfker

Tel: 0511 / 3473106

Mobil: 0172 / 9112335

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell