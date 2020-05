Polizeidirektion Hannover

POL-H: Limmer: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 13.05.2020, ist ein 56-Jähriger mit seinem Transporter mit einem Leichtkraftrad eines 43-Jährigen auf der Straße Eichenbrink, Ecke Sichelstraße, kollidiert. Der Biker ist dabei schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 56-Jährige mit seinem Renault Transporter gegen 17:30 Uhr auf der Sichelstraße in Richtung Eichenbrink unterwegs. An der Einmündung bog er sodann verbotswidrig nach links ab und erfasste den 43-Jährigen mit seiner Piaggio. Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Der Verkehrsunfalldienst schätzt den entstandenen Schaden auf rund 1.500 Euro. /has, ahm

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover

Pressestelle

Philipp Hasse

Telefon: 0511 109-1040

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell