POL-H: Versammlung am Mittwoch (13.05.2020): Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen

Zum Thema "Forderung an die Politik zur Rettung der Touristikbranche" ist für Mittwochmittag eine sich fortbewegende Versammlung angezeigt worden. Da die Teilnehmenden dabei von 12:00 Uhr an mit Bussen durch die Innenstadt fahren wollen, erwartet die Polizei Hannover Verkehrsbehinderungen. Diese können sich auch auf den öffentlichen Nahverkehr, insbesondere auf Busse, auswirken.

Die Bussen sollen gegen 12:00 Uhr vom Schützenplatz aus starten. Die Organisatoren erwarten rund 60 Teilnehmende. Die Strecke, die die Fahrzeuge nehmen wollen, verläuft dann wie folgt:

Schützenplatz - Viktoria-Luise-Weg - Am Schützenplatz - Am Waterlooplatz - Lavesallee - Friederikenplatz - Karmarschstraße - Leinstraße - Schloßstraße - Leibnizufer - Goethestraße - Münzstraße - Goseriede - Celler Straße - Hamburger Allee - Raschplatzhochstraße - Berliner Allee - Schiffgraben - Lavesstraße - Thielenplatz - Theaterstraße - Rathenaustraße - Ständehausstraße - Georgstraße - Aegidientorplatz - Friedrichswall - Culemannstraße - Kurt-Schwitters-Platz - Arthur-Menge-Ufer - Robert-Enke-Straße - Bruchmeisterallee - Am Schützenplatz - Viktoria-Luise-Weg - Schützenplatz.

Aufgrund der Anzahl erwarteter Teilnehmender und der Belegung der Hauptverkehrsstraßen muss im gesamten Bereich der Innenstadt in der Zeit von 12:00 Uhr bis mindestens 14:00 Uhr mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Die Polizeidirektion Hannover bittet alle Besucher und Besucherinnen der Innenstadt im aufgeführten Zeitraum öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen oder auf andere Alternativen zurückzugreifen. Dabei muss berücksichtigt werden, dass sich die Behinderungen auch auf den Busverkehr auswirken werden. /ahm, has

