Polizeidirektion Hannover

POL-H: Festnahme nach Einbruch im Seniorenheim

Hannover (ots)

Am Donnerstag, 14.05.2020, gegen 03:10 Uhr, ist es zu einem Einbruch in einem Seniorenheim an der Wittenberger Straße im Sahlkamp gekommen. Eine Zeugin hat die Polizei alarmiert, die wenig später einen 32-jährigen Verdächtigen festgenommen hat.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich der 32-jähriger Täter Zutritt zu den Büros in einem Seniorenheim an der Wittenberger Straße verschafft. Dort öffnete er offensichtlich gewaltsam sämtliche Schränke und versuchte, einen Wandtresor aufzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch. Eine Zeugin verständigte die Polizei, die wenig später den mutmaßlichen Täter festnahm. Auch das Aufbruchswerkzeug wurde sichergestellt.

Der 32-Jährige befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Derzeit wird geprüft, ob der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird. Die Ermittlungen dauern an. /nash, has

