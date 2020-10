Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein (ots)

Zwischen Dienstag, dem 13.10.2020 gegen 13:00 Uhr, und Mittwoch, dem 14.10.2020 gegen 15:00 Uhr, ereignete sich in der Straße Barbararing in 55743 Idar-Oberstein eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein am Straßenrand parkender PKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen die den Vorfall gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Idar-Oberstein zu melden.

