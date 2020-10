Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Wildkamera

Idar-Oberstein (ots)

In der Nacht vom 15.10.2020 auf den 16.10.2020 betrat ein bislang unbekannter Täter unerlaubt den Garten eines Anwesens in der Straße Im Dom in Idar-Oberstein und entwendete eine Wildkamera, die an einem sich dort befindlichen Baum angebracht war. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf 70,- Euro. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.

