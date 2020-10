Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Mehrere beschädigte Fahrzeuge auf der B41

Idar-Oberstein (ots)

In den frühen Morgenstunden des 16.10.2020 wurden auf der B41 in Idar-Oberstein in Fahrtrichtung Kirn gleich mehrere Fahrzeuge beschädigt. Grund hierfür war ein etwa zwei Meter langes Metallstück, welches auf der B41 kurz vor dem Stadttheater lag. Der Gegenstand dürfte vermutlich aufgrund mangelnder Ladungssicherung auf die Fahrbahn gefallen sein. Der an den Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird auf einen höheren dreistelligen Eurobereich geschätzt.

Die Polizeiinspektion Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung des Sachverhalts. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06781-561-0 oder per Mail an piidar-oberstein@polizei.rlp.de entgegengenommen.

