Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Geschwindigkeitskontrollen auf der B9

WormsWorms (ots)

Trotz einer positiven Gesamtentwicklung im Bereich der Verkehrsunfälle mit Unfallursache Geschwindigkeit, führt eine Missachtung dennoch immer wieder zu Verkehrsunfällen mit schweren Personenschäden. Vor diesem Hintergrund hat die Polizei Worms bereits am Mittwochnachmittag auf der B9 eine Kontrollstelle eingerichtet und Geschwindigkeitssünder gestoppt. Außerorts, auf dem Nibelungenring Höhe Hafenstraße in Fahrtrichtung Mainz ist 50 erlaubt, aber nicht alle halten sich daran. Mittels Lasermessgerät stellen die Beamten in zweieinhalb Stunden insgesamt 44 Geschwindigkeitsverstöße fest und halten die Verkehrssünder direkt an. Im Rahmen eines verkehrserzieherischen Gesprächs zeigt sich der Großteil der Fahrzeugführer einsichtig und gibt den Verkehrsverstoß zu. Der gemessene Höchstwert liegt bei 92 km/h.

