POL-IZ: 200916.3 Itzehoe: Fahrraddiebstahl aus schulischem Fahrradkäfig - Zeugen gesucht

Itzehoe (ots)

Am Dienstagvormittag ist ein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls aus dem Fahrradkäfig einer Itzehoer Schule entwendet worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Geschädigte ist am Dienstagmorgen zur Schule in die Gorch-Fock-Straße gefahren. Um 07:10 Uhr schloss er sein schwarzes Mountainbike der Marke Bulls im Fahrradkäfig an einem Fahrradständer der Wolfgang-Borchert-Gemeinschaftsschule an. Als er nach Schulschluss um 11:05 Uhr zu seinem Fahrrad zurückkehren wollte, stellte der Schüler den Diebstahl seines Velos fest. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Itzehoe unter 04821 / 6020.

Jochen Zimmermann

