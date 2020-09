Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200916.5 Itzehoe: Betrunkener leistet Widerstand im polizeilichen Gewahrsam

Itzehoe (ots)

Am Mittwochmorgen hat ein Mann Widerstand geleistet und versuchte Polizeibeamte im Gewahrsam des Polizeireviers Itzehoe tätlich anzugreifen. Zudem beleidigte und bedrohte der Beschuldigte die Beamten.

Um 03:30 Uhr ist der alkoholisierte 44-Jährige ins polizeiliche Gewahrsam in Itzehoe überstellt worden. Vorher hatte er in einem Gasthof in Wöhrden Sanitäter körperlich attackiert. Bei der Einlieferung ins Gewahrsam verhielt sich der Niedersachse verbal aggressiv, bedrohte und beleidigte die Einsatzkräfte wiederholt. Er versuchte, einen Beamten mit seinem Ellenbogen zu schlagen und mit Füßen zu treten. Die Einsatzkräfte stellten bei dem Mann Atemalkohol fest. Einen Test verweigerte er vehement. Ein Staatsanwalt ordnete nach Sachvortrag die Entnahme einer Blutprobe bei dem Täter an. Die Polizisten blieben unverletzt.

Der Beschuldigte muss sich unter anderem wegen des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung in einem Strafverfahren verantworten.

Jochen Zimmermann

