POL-FR: Schopfheim: Unter Alkohol Unfall verursacht - 20000 Euro Sachschaden

In einer langgezogenen Rechtskurve im Bereich der Ortseinfahrt nach Langenau von Schopfheim kommend kam am Sonntag, 14.02.2021 gegen 08.40 Uhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes von der Straße ab. Am Ende kollidierte er mit einem Gartenzaun und kam im Garten eines Einfamilienhauses zum Stehen. Der junge Mann und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest wurde durchgeführt, dieser ergab einen Wert von knapp 1,2 Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus wurde veranlasst, der Führerschein beschlagnahmt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro. Die Feuerwehr Langenau befand sich mit zwei Fahrzeugen und neun Mann vor Ort um Betriebsstoffe aufzufangen. md/tb

