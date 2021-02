Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Sachbeschädigungen an Wahlplakaten - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Seit dem 30.01.2021 häufen sich in Wehr die Sachbeschädigungen an Wahlplakaten und an Wahlbannern. In einem Fall wurde in der Nacht von 04. auf 05.02.2021 (Donnerstag auf Freitag) ein an der B 34 in Höhe Wehr-Brennet aufgestelltes komplettes Wahlbanner gestohlen. Dieses war bereits die Woche zuvor zerschnitten und dann durch ein neues ersetzt worden. Wahlplakate wurden überwiegend in der Wehratalstraße in Öflingen demoliert und beschmiert. Zuletzt, am vergangenen Wochenende 12.-14.02.2021, waren Wahlplakate in der Enkendorfstraße Ziel der unbekannten Tatverdächtigen. Der betroffenen Partei entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Wehr bittet um die Mitteilung verdächtiger Beobachtungen und sachdienlicher Hinweise (Kontakt 07762 8078-0).

