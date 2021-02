Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Hästräger auf der Straße unterwegs

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 14.02.21, gegen 15.00 Uhr, erhielt die Polizei eine Mitteilung, dass Hästräger in Zell auf der Straße Fasnacht feiern würden. Die Polizei konnte etwa 100 Personen, zum großen Teil Hästräger, auf Gehwegen in der Nähe von zwei Gaststätten feststellen. Durch Lautsprecherdurchsagen wurden die Personen von der Polizei auf die Corona-Verordnung hingewiesen. Daraufhin entfernten sich die Personen zügig von der Örtlichkeit. Vier Personen konnten in einer Gaststätte festgestellt werden, welche dort Alkohol konsumierten. Der Gastwirt sowie die vier Personen gelangen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung zur Anzeige. Die Polizei appelliert an die Vernunft der Fasnächtler solche Ansammlungen momentan zu unterlassen.

