Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ühlingen-Birkendorf: Autobrand

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 14.02.2021, gegen 19:00 Uhr, ist ein Auto auf der Kreisstraße bei Brenden in Brand geraten. Der 23-jährige Fahrer hatte angehalten, nachdem ein Lämpchen im Armaturenbrett Alarm schlug und es rauchte. Die Feuerwehr Berau rückte mit einem Fahrzeug an und hatte den Brand schnell im Griff. Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell