POL-FR: Lauchringen: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise!

Am Samstag, in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr, ist ein in Unterlauchringen geparkter Mercedes-Benz von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt worden. Vermutlich beim Ausparken dürfte der Verursacher den rechts daneben abgestellten Mercedes touchiert haben. An diesem wurde ein Schaden von rund 500 Euro verursacht. Der Vorfall spielte sich auf dem Parkplatz einer Bank in der Hauptstraße ab. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

