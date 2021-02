Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Kipper verliert Stein beim Bürgerwaldtunnel - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Einen Lkw mit Kipper sucht die Polizei, nachdem dieser am Freitag, 12.02.2021, gegen 15:40 Uhr, auf der A 98, Ortsumfahrung WT-Tiengen, einen Stein verloren haben soll. Dieser prallte in die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Lkws, so dass diese splitterte. Der Stein stammte von der Ladung des Kippers. Die genaue Unfallörtlichkeit lag am westlichen Einfahrtsportal des Bürgerwaldtunnels Der unbekannte Kipper entfernte sich in Fahrtrichtung Waldshut. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 2000 Euro. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8963-0) bittet um Zeugenhinweise.

