Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Doppelhaushälfte in Windberg

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 17. November, zwischen 16 und 18 Uhr ist eine Doppelhaushälfte an der Schongauerstraße in Windberg das Ziel von Einbrechern gewesen.

Die Täter kletterten über die Garage auf ein Vordach und schlugen ein Fenster ein. Eventuell störte ein Zeuge die Einbrecher, so dass sie mit geringer Beute flüchteten.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte unter 02161-290. (km)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle



Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell