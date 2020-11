Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Eicken: Einbrecher klauen Bargeld

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

In der Zeit von Sonntag, 8. November, um Mitternacht bis Dienstag, 17. November, um 18 Uhr sind unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Matthiasstraße in Eicken eingebrochen. Sie durchwühlten alle Räume und entwendeten Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie bittet diese, unter der Rufnummer 02161-290 anzurufen. (km)

