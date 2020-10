Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 33-Jährige nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Am Dienstagnachmittag (6. Oktober) wurde eine 33-jährige BMW-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hohefeldweg / Soester Straße leicht verletzt. Sie befuhr gegen 15.40 Uhr die Soester Straße in Richtung stadteinwärts und wollte nach links auf den Hohefeldweg abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem VW Touran einer 35-Jährigen aus Hamm. Diese hatte zuvor den Hohefeldweg in nördliche Richtung befahren. Die BMW-Fahrerin wurde zur ambulanten Behandlung in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8500 Euro geschätzt. (es)

