Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270920-790: Einbruch in Parfümerie

Gummersbach (ots)

Gegen 05.15 Uhr haben Unbekannte am Sonntag (27. September) die Glastür einer Parfümerie in der Gummersbacher Innenstadt eingeworfen und sind mit Waren aus der Herrenduftabteilung geflüchtet. Um die Scheibe der Zugangstüre zu zerstören, haben die Täter einen Gullydeckel zu Hilfe genommen. Anschließend rafften sie schnell einige Herrendüfte zusammen und flüchteten von dem Geschäft an der Kaiserstraße in unbekannte Richtung. Das in der Kasse befindliche Wechselgeld ließen sie unberührt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

