Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Friseursalon in Gladbach als Tatort eines Einbruchs

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Zum Tatort eines Einbruchs ist irgendwann im Zeitraum zwischen Samstag, 14. November, 19 Uhr, und Montag, 16. November, 8 Uhr, ein Friseursalon in Gladbach an der Lüpertzender Straße geworden.

Die unbekannten Täter hatten die Fensterscheibe eines Büroraumes eingeschlagen und waren so in das Ladenlokal gelangt. Zu einer möglichen Beute konnten bei der Aufnahme dieses Falls noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei sicherte aber am Tatort mehrere Spuren, die von den Tätern stammen dürften.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

