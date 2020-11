Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Warnung: Wieder viele Anrufe falscher Polizeibeamter

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Nachdem es gleich zu Wochenbeginn wieder Dutzende Anrufe sogenannter falscher Polizeibeamter im Stadtgebiet von Mönchengladbach gegeben hat, erneuert die Polizei ihre Warnung vor dieser Masche dreister Straftäter.

Die Anrufer geben sich als Kommissare des Polizeipräsidiums Mönchengladbach aus, berichten von Einbrüchen ganz in der Nähe der Wohnungen der angerufenen Personen. Deren Anschriften stünden ganz oben auf einer Liste der rumänischen Mafia. Zwei Täter seien festgenommen worden, zwei weitere jedoch flüchtig. Nun bestehe eine akute Einbruchsgefahr. Die falschen Polizeibeamten versuchen in diesen Telefonaten zugleich, Informationen über Bargeld oder Schmuck in der Wohnung zu erlangen.

Aktuell sind der Polizei Mönchengladbach mit Blick auf die Anrufe zu Wochenbeginn keine vollendeten Straftaten bekannt geworden. Die Angerufenen, die sich später bei der richtigen Polizei gemeldet haben, hatten die Masche erkannt und die Telefongespräche ihrerseits beendet. In der Vergangenheit hat es aber wiederholt Fälle gegeben, bei denen Angerufene der Aufforderung Folge leisteten, "zur Sicherheit" Schmuck und Bargeld herauszugeben. Mit dieser Beute verschwanden die falschen Polizisten dann.

Die Polizei wiederholt deshalb ihren Rat an die Bevölkerung: Die Polizei ruft Sie niemals an, um nach Wertgegenständen oder Bargeld zu fragen. Geben Sie Unbekannten niemals Auskünfte über Vermögensverhältnisse oder sensible Daten! Wenn Sie im Telefonat zur Verschwiegenheit gegenüber Verwandten oder nahestehenden Personen aufgefordert werden, beenden Sie sofort das Gespräch. Sobald Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, legen Sie einfach auf. Rufen Sie selbst bei der Polizei an unter der Notrufnummer 110. Falls Sie Opfer eines Trickbetrugs geworden sind oder einen verdächtigen Anruf erhalten haben, erstatten Sie immer Anzeige! (ds)

