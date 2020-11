Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Deko-Diebstahl in Rheindahlen

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Auf besondere Beute hatten es Einbrecher in der Nacht von Sonntag, 15. November, auf Montag, 16. November, im Ortsteil Rheindahlen abgesehen: Sie haben an zwei Tatorten mehrere Dekorationsgegenstände aus Hausfluren entwendet.

An der Hilderather Straße verschafften sie sich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus, indem sie die Haustür aufhebelten. Die Täter stahlen zwei Laternen, mit denen Hausbewohner ihre Eingänge verschönert hatten. Auch an der Beecker Straße drangen sie auf diese Weise in ein Wohnhaus ein und entwendeten Pflanzen und Holzdekorationen.

Die Polizei Mönchengladbach ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jn)

