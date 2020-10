Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Pkw-Überschlag

Mendig, L 120 Bell (ots)

Am 14.10.2020, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Mendig mit seinem PKW, Skoda Fabia, die L 120 in Fahrtrichtung Mendig. In Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Böschung. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf der Fahrbahn, unmittelbar vor nach Ortsschild Mendig, auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand. Der verkehrstüchtige Fahrzeugführer verletzte sich bei dem Unfallhergang zum Glück nur leicht. Das nicht mehr farbereite Kfz musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell