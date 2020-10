Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht am Eifelplatz in Mayen - Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Mayen vom 12.10.2020

Mayen (ots)

Am 12.10.2020 um 14:50 Uhr bat die Polizeiinspektion Mayen die Bevölkerung um Hinweise im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht, die sich im Zeitraum von Samstag, den 10.10.2020 20:00 Uhr, bis Montag 12.10.2020 10:30 Uhr, am Eifelplatz in Mayen ereignet hatte. Dank eines Hinweises, einer aufmerksamen Bürgerin, konnte diese mitteilen, dass gegen 07:00 Uhr ein weißer LKW (vermutlich 7,5t), in unmittelbarer Nähe des beschädigten PKW rangierte. Auffallend war eine aufgedruckte Waschmaschine auf dem Kastenaufbau des LKW'S. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum oben genannten LKW geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

