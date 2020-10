Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz Stehbach in Mayen- Zeugenaufruf

Mayen (ots)

Am Dienstag, den 13.10.2020, in der Zeit von 06:30 Uhr bis 16:00 Uhr, wurde ein geparktes Fahrzeug (BMW der 3er-Reihe/Kombi/grau) auf dem Parkplatz hinter der Polizeiinspektion in Mayen (Stehbach), durch einen vermutlich anderen PKW beschädigt. An dem beschädigten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR. Anhand der Spurenlage dürfte der Unfallverursacher, den geparkten PKW beim Ein- oder Ausparken beschädigt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 02651 8010 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.

